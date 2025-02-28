Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 4, tòa nhà Thủy Anh, 20/13 Nguyễn Trường Tộ,Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ

- Xuất hóa đơn VAT, Lên báo cáo VAT hàng tháng

- Quản lý hàng hóa trong kho, lập phiếu nhập xuất kho, theo dõi hàng tồn kho.

- Lập phiếu thu chi, làm lệnh thanh toán qua Ngân hang.

- Đối chiếu công nợ, hợp đồng, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tư duy tốt, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Sử dụng thành thạo world, excel, có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên có kỹ năng đọc viết tiếng Anh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8-10tr/tháng tùy theo năng lực.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng.

- Hưởng các quyền lợi cơ bản theo quy định Nhà nước.

- Tăng lương định kỳ căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng và các khoản phát sinh khác.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL

