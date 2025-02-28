Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 4, tòa nhà Thủy Anh, 20/13 Nguyễn Trường Tộ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xuất hóa đơn VAT, Lên báo cáo VAT hàng tháng
- Quản lý hàng hóa trong kho, lập phiếu nhập xuất kho, theo dõi hàng tồn kho.
- Lập phiếu thu chi, làm lệnh thanh toán qua Ngân hang.
- Đối chiếu công nợ, hợp đồng, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tư duy tốt, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Sử dụng thành thạo world, excel, có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên có kỹ năng đọc viết tiếng Anh.
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
- Sử dụng thành thạo world, excel, có Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên có kỹ năng đọc viết tiếng Anh.
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8-10tr/tháng tùy theo năng lực.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng.
- Hưởng các quyền lợi cơ bản theo quy định Nhà nước.
- Tăng lương định kỳ căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng và các khoản phát sinh khác.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng.
- Hưởng các quyền lợi cơ bản theo quy định Nhà nước.
- Tăng lương định kỳ căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng và các khoản phát sinh khác.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI