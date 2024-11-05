Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 151

- 151 Bis, Đường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách xuất hóa đơn GTGT;
Theo dõi hóa đơn đầu vào; xuất hóa đơn đầu ra ;
Tính lương hàng tháng;
Nhập dữ liệu thu chi vào phần mềm theo dõi đơn hàng của công ty; theo dõi thanh toán hãng tàu nhà cung cấp , theo dõi thanh toán của khách hàng
Quản lí, lưu trữ cũng như đăng kí mới các chứng từ có liên quan của công ty như: PT-PC , giấy giới thiệu, giấy ủy quyền...;
Tổng hợp hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra gửi cho công ty kế toán dịch vụ hàng tháng (trước ngày 10);
Làm báo cáo tổng kết lãi/lỗ theo đơn hàng hàng tháng cho Ban Giám Đốc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan;
Có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics ;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc tiếng trung giao tiếp ( ưu tiên tiếng trung)
Thành thạo vi tính văn phòng
Chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm, BHXH, BHYT
Chăm sóc sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;
Thưởng lễ tết
Review lương hằng năm.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6
Công tác Trung Quốc hằng năm
Mức lương có thể thương lượng tùy theo năng lực ứng viên ( CÓ THỂ HƠN 15TR TÙY VÀO TÌNH HÌNH TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)

Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 151-151 Bis, Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

