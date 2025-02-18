Tuyển Kế toán tổng hợp Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kế toán thuế - khai báo thuế và quyết toán thuế
Kế toán thanh toán, công nợ.
Theo dõi công nợ thanh toán của khách hàng mỗi tháng và mỗi quý.
Tập hợp các hợp đồng kinh tế và theo dõi hợp đồng để thực hiện
Công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, làm việc trong giờ hànhchính
Làm việc tại: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi không quá 40
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm làm việc 4 năm trở lên.
Ngoại hình dễ nhìn, chiều cao không dưới 1,58m
Siêng năng, có trách nhiệm trong công việc
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm làm việc 4 năm trở lên.
Ngoại hình dễ nhìn, chiều cao không dưới 1,58m
Siêng năng, có trách nhiệm trong công việc
Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 12 triệu - 15 triệu / tháng ( Thỏa thuận theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn )
Tiêu chuẩn phép năm được xét tăng lương (lương thâm niên) khi làm việc từ 14 tháng trở lên
Lương tháng 13 khi hoàn thành tròn trách nhiệm công việc
Tham gia (BHXH, BHYT, BHTN,…) đầy đủ khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Tiêu chuẩn phép năm được xét tăng lương (lương thâm niên) khi làm việc từ 14 tháng trở lên
Lương tháng 13 khi hoàn thành tròn trách nhiệm công việc
Tham gia (BHXH, BHYT, BHTN,…) đầy đủ khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI