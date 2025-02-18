Tuyển Kế toán tổng hợp Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kế toán thuế - khai báo thuế và quyết toán thuế

Kế toán thanh toán, công nợ.

Theo dõi công nợ thanh toán của khách hàng mỗi tháng và mỗi quý.

Tập hợp các hợp đồng kinh tế và theo dõi hợp đồng để thực hiện

Công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, làm việc trong giờ hànhchính

Làm việc tại: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Yêu Cầu Công Việc

Nữ tuổi không quá 40

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Có kinh nghiệm làm việc 4 năm trở lên.

Ngoại hình dễ nhìn, chiều cao không dưới 1,58m

Siêng năng, có trách nhiệm trong công việc

Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12 triệu - 15 triệu / tháng ( Thỏa thuận theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn )

Tiêu chuẩn phép năm được xét tăng lương (lương thâm niên) khi làm việc từ 14 tháng trở lên

Lương tháng 13 khi hoàn thành tròn trách nhiệm công việc

Tham gia (BHXH, BHYT, BHTN,…) đầy đủ khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan

