Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 642B Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi và quản lý công nợ Khách hàng, làm hồ sơ thanh toán với Đối tác.
- Xuất hóa đơn GTTT
- Thu chi tiền mặt, kiểm tra tồn kho, nhập kho mới, xuất kho, hạch toán các nghiệp vụ liên quan
- Làm báo cáo thuế mỗi quý (nếu có)
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 25-35
- Đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 1- 2 năm. Được hướng dẫn thêm trong quá trình làm việc
- Cầu tiến, sẵn sàng đi công tác và làm thêm giờ
- Sử dụng thành thạo vi tính và phần mềm kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận từ 10 - 15 triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch,…)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - thứ 6: 8h-17h (nghỉ trưa 1h30p)
- Thứ 7: 8h -16h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Khánh Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 642B Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

