Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12A Lô TT03 KĐT Mon City, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết ứng dụng Windows Form bằng C#, để xử lý dữ liệu, xử lý ảnh
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới
Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự án
Viết ứng dụng Windows Form bằng C#, để xử lý dữ liệu, xử lý ảnh
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới
Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự án

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông
Có hơn 10 tháng kinh nghiệm
Biết ngôn ngữ lập trình C/C++/C#, khả năng học hỏi nhanh
Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới
Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông
từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông
Có hơn 10 tháng kinh nghiệm
Biết ngôn ngữ lập trình C/C++/C#, khả năng học hỏi nhanh
Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới
Lợi thế:
Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ...
Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ...
Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể làm việc từ xa (work from home) một số ngày trong tuần
Đánh giá theo hiệu quả công việc
Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh
Hưởng đầy đầy đủ chế độ nghỉ lễ, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động theo quy định Nhà nước
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao
Chính sách tháng lương thứ 13 và thưởng Tết
Du lịch, team building, birthday party, seminar chuyên môn
Có thể làm việc từ xa (work from home) một số ngày trong tuần
Đánh giá theo hiệu quả công việc
Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh
Hưởng đầy đầy đủ chế độ nghỉ lễ, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động theo quy định Nhà nước
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao
Chính sách tháng lương thứ 13 và thưởng Tết
Du lịch, team building, birthday party, seminar chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12A Lô TT03 KĐT Mon City, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

