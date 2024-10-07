Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12A Lô TT03 KĐT Mon City, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Viết ứng dụng Windows Form bằng C#, để xử lý dữ liệu, xử lý ảnh
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới
Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự án
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông Có hơn 10 tháng kinh nghiệm Biết ngôn ngữ lập trình C/C++/C#, khả năng học hỏi nhanh Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới
Lợi thế:
Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ... Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ...
Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể làm việc từ xa (work from home) một số ngày trong tuần Đánh giá theo hiệu quả công việc Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh Hưởng đầy đầy đủ chế độ nghỉ lễ, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động theo quy định Nhà nước Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao Chính sách tháng lương thứ 13 và thưởng Tết Du lịch, team building, birthday party, seminar chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
