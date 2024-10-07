Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12A Lô TT03 KĐT Mon City, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết ứng dụng Windows Form bằng C#, để xử lý dữ liệu, xử lý ảnh Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự án

Viết ứng dụng Windows Form bằng C#, để xử lý dữ liệu, xử lý ảnh

Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới

Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự án

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông Có hơn 10 tháng kinh nghiệm Biết ngôn ngữ lập trình C/C++/C#, khả năng học hỏi nhanh Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông

từ ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia, HV Bưu chính viễn thông

Có hơn 10 tháng kinh nghiệm

Biết ngôn ngữ lập trình C/C++/C#, khả năng học hỏi nhanh

Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới

Lợi thế:

Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ... Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có kinh nghiệm với OpenCV, OpenCVSharp, ...

Có tinh thần làm việc nhóm, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể làm việc từ xa (work from home) một số ngày trong tuần Đánh giá theo hiệu quả công việc Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh Hưởng đầy đầy đủ chế độ nghỉ lễ, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động theo quy định Nhà nước Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao Chính sách tháng lương thứ 13 và thưởng Tết Du lịch, team building, birthday party, seminar chuyên môn

Có thể làm việc từ xa (work from home) một số ngày trong tuần

Đánh giá theo hiệu quả công việc

Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh

Hưởng đầy đầy đủ chế độ nghỉ lễ, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động theo quy định Nhà nước

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao

Chính sách tháng lương thứ 13 và thưởng Tết

Du lịch, team building, birthday party, seminar chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm nhúng NATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin