Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tín Dân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45/15 - 45/17 Ông Ích Khiêm, P10, Q11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ Phụ trách việc kinh doanh sản phẩm thiết bị tự động hóa như: Máy dán nhãn, chiết rót, đóng chai, dây truyền sx... Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm của công ty.

2/ Chăm sóc khách hàng hiện có, tìm kiếm - phát triển khách hàng mới.

3/ Trực tiếp thực hiện đàm phán, ký kết và theo dõi hợp đồng.

4/ Phối hợp linh hoạt với các bộ phận liên quan trong công ty để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng.

5/ Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo team Leader

1/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 -2 năm

2/ Yêu thích công việc Sales, không ngại thử sức ở mảng thiết bị tự động hóa.

3/ Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động linh hoạt trong tổ chức công việc.

4/ Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tín Dân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 10 – 15tr + Thưởng + Hoa hồng

Cơ hội thăng tiến: Xét tăng lương theo hiệu quả công việc, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (xét theo quỹ).

Nghỉ phép: Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Thưởng các ngày lễ (30/4; 1/5), lương tháng 13.

Chế độ BHYT/BHTN theo đúng quy định của nhà nước.

Hỗ trợ: Laptop, Điện thoại, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng,Đào tạo,Tăng lương ,Công tác phí.

