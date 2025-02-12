Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Hải Lâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Hải Lâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM Hải Lâm
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ứng viên đã qua công việc Kinh doanh, ưu tiên về mặt hàng VLXD.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh, ưu tiên từng làm mặt hàng Vật liệu xây dựng
- Chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm, giao tiếp lưu loát , nhanh nhẹn.
- Tuổi dưới 40.

Tại Công Ty TNHH TM Hải Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng theo thoả thuận
- Lương theo doanh số
- Thời gian thử việc 1 tháng .
- Thưởng: 1 tháng Lương 13 / năm, tiền phép năm
- Thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc
- Thưởng theo doanh số..
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45 đường số 2 - khu dân cư Nam Long , Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

