Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Hải Lâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ứng viên đã qua công việc Kinh doanh, ưu tiên về mặt hàng VLXD.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh, ưu tiên từng làm mặt hàng Vật liệu xây dựng

- Chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm, giao tiếp lưu loát , nhanh nhẹn.

- Tuổi dưới 40.

Tại Công Ty TNHH TM Hải Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng theo thoả thuận

- Lương theo doanh số

- Thời gian thử việc 1 tháng .

- Thưởng: 1 tháng Lương 13 / năm, tiền phép năm

- Thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc

- Thưởng theo doanh số..

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Hải Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.