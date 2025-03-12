Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chốt đơn dịch vụ vui chơi cho khách hàng, theo dõi đơn hàng.
Lập hoá đơn cho khách
Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng và linh hoat trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần đồng đội

Tại Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thiết bị, máy tính trong quá trình làm việc
Được đăng ký đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động
Được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung
Lương thưởng minh bạch
Thưởng vào ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 và Tầng 4, TTTM The CBD, 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

