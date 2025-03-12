Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chốt đơn dịch vụ vui chơi cho khách hàng, theo dõi đơn hàng.

Lập hoá đơn cho khách

Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng và linh hoat trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần đồng đội

Tại Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thiết bị, máy tính trong quá trình làm việc

Được đăng ký đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động

Được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung

Lương thưởng minh bạch

Thưởng vào ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Snow Seasons Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.