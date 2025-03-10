Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 191 Nguyễn Văn Hưởng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

hiết kế và phát triển giáo trình:

Phát triển và thiết kế giáo trình, kế hoạch bài học và tài liệu hướng dẫn phù hợp với khuôn khổ giáo dục quốc tế, bao gồm IB, IGCSE, AS/A-Level và các bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, GED, GRE, v.v.

Đảm bảo tất cả các tài liệu phù hợp với các tiêu chuẩn học thuật và đáp ứng nhu cầu và sở thích học tập đa dạng của học sinh.

Đổi mới và tích hợp các công cụ và tài nguyên học tập được tăng cường công nghệ vào giáo trình.

Đảm bảo chất lượng và đánh giá:

Thường xuyên xem xét và cập nhật chương trình giảng dạy để duy trì sự phù hợp và thống nhất với các xu hướng và tiêu chuẩn giáo dục hiện tại.

Đánh giá hiệu quả của tài liệu giảng dạy thông qua phân tích hiệu suất của học sinh và phản hồi từ các nhà giáo dục.

Hợp tác với giáo viên và lãnh đạo học thuật để tinh chỉnh và cải thiện các nguồn tài nguyên hướng dẫn.

Hợp tác và đào tạo:

Làm việc chặt chẽ với giáo viên để hỗ trợ triển khai chương trình giảng dạy và cung cấp hướng dẫn về các chiến lược hướng dẫn.

Dẫn dắt các hội thảo và buổi đào tạo cho đội ngũ giảng viên để họ làm quen với các tài liệu giảng dạy mới và các phương pháp hay nhất.

Nuôi dưỡng văn hóa hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các nhóm học thuật.

Nghiên cứu và đổi mới:

Luôn cập nhật các xu hướng và tiến bộ toàn cầu trong giáo dục quốc tế.

Dạy một số lớp nhỏ để cung cấp thông tin cho việc phát triển chương trình giảng dạy, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của học sinh và nhu cầu thị trường.

Đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để tăng cường sự tham gia của học sinh và kết quả học tập.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Giáo dục, Thiết kế hướng dẫn hoặc lĩnh vực liên quan (ưu tiên bằng thạc sĩ).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong phát triển chương trình giảng dạy, tốt nhất là trong chương trình IB, IGCSE hoặc các chương trình giáo dục quốc tế khác.

Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc thiết kế hướng dẫn và công nghệ giáo dục.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổ chức tuyệt vời.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân hiệu quả để hợp tác với nhiều bên liên quan khác nhau.

Thành thạo tiếng Anh, có kỹ năng viết và biên tập tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Gói lương và phúc lợi cạnh tranh

Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục năng động và sáng tạo

Tiềm năng phát triển và thăng tiến chuyên môn dưới sự hướng dẫn của Quản lý tốt nghiệp Ivy League

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin