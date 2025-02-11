Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch, ... Ưu đãi mua hàng nội bộ tại Kowil fashion Môi trường trẻ, năng động,..., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp về sản phẩm đồng phục, dịch vụ may mặc của Công ty..

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng để ký kết hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng cùng với các phòng / ban.

- Báo cáo công việc và các khách hàng tiềm năng để cùng BGĐ xây dựng định hướng, chiến lược kinh doanh, chính sách giá

-Các công việc khác được phân công,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh.

Có kinh nghiệm trong ngành thời trang, dệt may là một ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán tốt

Năng động, sáng tạo, trung thực, nhiệt tình trong công việc Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin